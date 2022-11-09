Москва, , 16:50 — REGNUM Стремительный рост ждет биткоин только в случае регулярных положительных новостей рынка, связанных с инвестициями и лояльностью регуляторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова, комментируя очередное снижение котировок данной криптовалюты.

Криптовалюта

«Как и для любого рискового актива, для биткоина характерна серьезная волатильность на новостях рынка. Новость о поглощении одной криптобиржи другой (биржи FTX поглощена ее конкурентом Binance — прим. ИА REGNUM) не просто остановит наметившуюся ремиссию данной криптовалюты, но и создаст среднесрочный тренд к понижению её курса, — сказала Мамедова. — Поскольку на рынке криптовалют сейчас доминируют крупные игроки, именно от них зависит дальнейшая траектория тренда. Стремительный рост ждет биткоин только в случае регулярных положительных новостей рынка, связанных с инвестициями и лояльностью регуляторов».

Но, как подчеркнула экономист, верится в это с трудом, ведь наметилась тенденция к ещё большей концентрации активов в руках крупных игроков.

«А кризис ликвидности далеко не последней криптобиржи в рейтинге только добавляет масла в огонь, — сказала Мамедова. — Ведь заметим, что рынок весьма нервно отреагировал именно на формат новости о будущем поглощении. Однако списывать со счетов биткоин рано. Во-первых, криптовалюта упала не одна, а вместе с другими. Во-вторых, рынок рефлексировал классическим образом, было бы необычно, если бы новость о внезапном поглощении никак не отразилась на курсе криптовалют. То есть поведение рынка — своего рода профессиональная деформация, и ставить в этом случае диагноз конкретной криптовалюте смысла нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в долгосрочной перспективе криптовалюты, в частности биткоин, будут расти и укрепляться.

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