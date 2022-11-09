Москва, , 16:49 — REGNUM Прогнозы главы Минтруда РФ Антона Котякова о том, что минимальный размер оплаты труда в ближайшие три года превысит размер прожиточного минимума на 10%, могут сбыться при условии стабильности экономической ситуации, состояния бизнеса и соответствующей политики государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила доцент кафедры торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Повышение МРОТ зависит от роста медианной заработной платы. А прожиточный минимум зависит от стоимости потребительской корзины. Соответственно, если рост МРОТ будет опережать рост прожиточного минимума, то это может быть из-за роста заработных плат в стране и снижения инфляции. И то, и другое положительно для экономики и для роста не только номинальных, но и реальных доходов населения. Такой прогноз абсолютно реальный при определенных условиях — стабильности экономической ситуации, состояния бизнеса, политики государства», — сказала Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что динамика уровня оплаты труда в России в 2023 году ожидается положительной и вполне позитивной.