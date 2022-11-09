Москва, , 16:45 — REGNUM Власти РФ должны найти иные пути поддержать российского производителя радиоэлектроники, кроме повышения таможенных тарифов на ее импортные поставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова.

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«Российские производители электроники обратились в правительство с предложениями, касающимися разработки и введения дополнительных мер поддержки. Среди таких мер эксперты выделяют прежде всего введение новых ввозных пошлин на электронику иностранных производителей — смартфонов, ноутбуков, серверов, систем хранения данных. Согласно предложениям отечественных производителей аналогичной техники, пошлину предлагается установить в размере 5%. По информации экспертов, данная идея была воспринята в правительстве неоднозначно, — рассказала Тарасова. — Так, Минцифры эти предложения понравились, а вот в Минэкономики имеют скорее скептический взгляд на нее. Представителей власти можно понять: повышение пошлин очевидно приведет к росту цен, а учитывая, что потребителями данной продукции являются широкие круги населения, социальный эффект может быть весьма ощутимым».

Как полагает Тарасова, введение пошлин дополнительно сузит доступность той или иной продукции из категорий электроники, и все это на фоне и так испытывающего проблемы с наполнением и доступностью рынка, в том числе из-за санкций.

«В этих условиях нужно искать иные пути поддержки отечественного производителя, например сокращение перечней групп продукции для параллельного импорта», — сказала Тарасова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как будет расти импорт китайской техники в РФ.