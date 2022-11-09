Москва, 9 ноября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Динамика уровня оплаты труда в России в 2023 году ожидается положительной и вполне позитивной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Peggy Marco Зарплата

«Причин для этого несколько. Одна из главных и базовых — рекордно низкий уровень безработицы, — сказал экономист. — В условиях дефицита трудовых ресурсов, а более простым языком — рабочих рук, тренд на рост заработных плат неизбежен. Однако главным остается вопрос, сможет ли этот рост быть положительным в реальном выражении, то есть превысит ли он величину инфляции. По прогнозам ЦБ и правительства РФ, в 2023 году ожидается замедление инфляции до 5-7% в годовом выражении с возвращением к целевому таргетируемому уровню в 2024 году и далее на уровне 4%».

По его словам, в настоящее время рост средней заработной платы в 2023 году выше инфляции не вызывает сомнений и подтверждается косвенными данными 2022 года о росте доходов региональных бюджетов от налоговых отчислений с фона оплаты труда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что по итогам 2022 года уровень жизни в России упадет примерно на 20%.