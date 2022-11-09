Москва, 9 ноября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В России просто необходимо продлить запрет на экспорт риса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев. Так он прокомментировал планы Минсельхоза РФ продлить соответствующий запрет.

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«Продлить запрет необходимо, так как рис — это социальный продукт, а в условиях кризиса правительству важно контролировать цены на подобные категории товаров, — сказал Гусев. — Тем более что за прошедший год рис в России уже подорожал в рознице на более чем 30%, а оптовые цены с 2021 года увеличились на 70%. Если сейчас разрешить экспорт, то это будет восприниматься рынком как драйвер последующего роста цен».

При этом Гусев подчеркнул, что существенного роста цен на рис в 2023 году ждать не стоит, учитывая текущий их уровень.

«Но при возможной отмене запрета на экспорт и повторения апрельских событий на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае он вероятен. Также многое будет зависеть от объёмов производства. Как показывает статистика, для недопущения резкого роста цен он должен быть в пределах от 1 до 1,2 млн тонн», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Анастасия Прикладова заявила, что в России следует продлить действие запрета на экспорт риса в 2023 году.