Москва, , 16:40 — REGNUM В России не избежать повышения тарифов на услуги сотовой связи, домашнего интернета и телевидения, и с учетом действующих нормативных актов они не должны превышать уровня потребительской инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Сотовая вышка Life-Of-Pix

«С весны 2022 года действуют «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции», которые позволяют сотовым операторам без предварительного уведомления соответствующих органов изменять тарифы «на величину потребительской инфляции с начала текущего года по состоянию на последнюю неделю месяца, в котором произошло изменение тарифов», — напомнила Долгова. — По данным Росстата, за сентябрь 2022 года потребительская инфляция находилась на уровне 10,46% по отношению к декабрю 2021 года, а рост тарифов на услуги связи составил 6,18%. В отношении нескольких операторов сотовой связи ФАС уже возбудила административные дела о необоснованном завышении цен и использовании монопольного положения. Для обоснования своей позиции сотовые операторы должны представить обоснованные подтверждения изменения уровня тарифов».

Как заметила эксперт, повышения тарифов на услуги сотовой связи, домашнего интернета и телевидения в 2023 году не избежать.

«С учетом действующих нормативных актов они не должны превышать уровень потребительской инфляции, которая прогнозируется ЦБ России на уровне 5-7% (базовый сценарий), а в сценарии развития глобального кризиса — на уровне 13-16% в год», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ прогнозы по росту инфляции улучшили как Минэкономразвития, так и Центральный банк России.

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