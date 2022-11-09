Симферополь, 9 ноября 2022, 16:35 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова выразил в телеграм-канале глава республики Крым Сергей Аксёнов 9 ноября.
Он адресовал самые искренние соболезнования родным Стремоусова. Глава Крыма пообещал всю необходимую поддержку семье.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в телеграм-каналах появились сообщения о гибели Стремоусова в ДТП под Геническом, позже информацию подтвердили в администрации Херсонской области. Утром 9 ноября сам Стремоусов заявлял журналистам, что находится в Херсоне.