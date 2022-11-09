Ульяновск, , 16:34 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор трём местным жителям, которых признали виновными в покушении на убийство нескольких человек и поджоге дома. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстали трое жителей Павловского района Ульяновской области. Правоохранители установили, что вечером 19 июля 2021 года они подожгли дом в одном из сёл, где проживали трое потерпевших. По данным следствия, злоумышленники предварительно заперли входную дверь, чтобы из дом никто не смог выбраться.

В ведомстве отмечают, что на момент поджога пострадавших не было дома, но в тот же вечер фигуранты уголовного дела встретились с потерпевшими и стреляли по ним из ружей. Потерпевшим удалось спастись.

Фигурантов уголовного дела арестовали. В зависимости от роли и степени участия они признаны судом виновными в покушении на уничтожение чужого имущества путём поджога (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство четырёх человек с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30 УК РФ, пп. «а», «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Приговором суда одному из осуждённых назначено 8,5 года колонии строгого режима, его сообщникам — 8 лет 2 месяца колонии строгого режима.

Напомним, что ранее в регионе передано в суд уголовное дело по факту убийства человека и поджога дома.

Читайте также: В Ульяновской области ушло в суд дело об убийстве и поджоге дома

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вступил в силу приговор местному жителю, убившему отца и поджёгшему труп для сокрытия следов преступления. Осуждённый отравится в колонию строгого режима на 9,5 лет.

Подробнее: Житель Ульяновской области задушил отца и поджёг труп