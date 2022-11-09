Ульяновск, 9 ноября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор трём местным жителям, которых признали виновными в покушении на убийство нескольких человек и поджоге дома. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстали трое жителей Павловского района Ульяновской области. Правоохранители установили, что вечером 19 июля 2021 года они подожгли дом в одном из сёл, где проживали трое потерпевших. По данным следствия, злоумышленники предварительно заперли входную дверь, чтобы из дом никто не смог выбраться.

В ведомстве отмечают, что на момент поджога пострадавших не было дома, но в тот же вечер фигуранты уголовного дела встретились с потерпевшими и стреляли по ним из ружей. Потерпевшим удалось спастись.

Фигурантов уголовного дела арестовали. В зависимости от роли и степени участия они признаны судом виновными в покушении на уничтожение чужого имущества путём поджога (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство четырёх человек с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30 УК РФ, пп. «а», «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Приговором суда одному из осуждённых назначено 8,5 года колонии строгого режима, его сообщникам — 8 лет 2 месяца колонии строгого режима.

Напомним, что ранее в регионе передано в суд уголовное дело по факту убийства человека и поджога дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вступил в силу приговор местному жителю, убившему отца и поджёгшему труп для сокрытия следов преступления. Осуждённый отравится в колонию строгого режима на 9,5 лет.

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