Татарск, Новосибирская область, 9 ноября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области сотрудники прокуратуры потребовали принять меры по отстранению от должности районного депутата Сергея Мамонтова, который на автомобиле переехал ребёнка. О этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

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Напомним, что 30 октября Мамонтов наехал на ребёнка и скрылся с места ДТП. В полицию он пришёл после того, как его автомобиль объявили в розыск. Семилетний мальчик сумел добраться до дома. Его доставили в больницу. Он находился в реанимации. Затем его перевели в травматологическое отделение областной больницы.

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«По результатам рассмотрения требования следователь направил в Татарский районный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий и о временном отстранении от должности, — уточнили в прокуратуре. — Суд 9 ноября 2022 года рассмотрел ходатайство следователя и, выслушав заключение прокуратуры, принял решение об его удовлетворении и отстранении указанного лица от должности депутата».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирский депутат Сергей Мамонтов сдаёт мандат. Он направил соответствующее заявление в аппарат совета депутатов Татарского района Новосибирской области. Сессия райсовета должна была рассмотреть заявление 17 ноября.

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