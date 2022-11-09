Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Канадская компания Alimentation Couche-Tard Inc. передала свои автозаправочные станции под брендом «Circle K» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Мурманске и Пскове в управление ООО «Газпромнефть-Центр», сообщило 9 ноября издание «Коммерсантъ».

Иностранный бенефициар полностью вышел из актива.

«Газпромнефть» АЗС

«В процессе ребрендинга на территории данных станций будут установлены стелы сети АЗС «Газпромнефть» и добавлены элементы фирменного стиля в экстерьере и интерьере», — говорится в сообщении.

Напомним, что в марте 2022 года, после начала Россией специальной военной операции (СВО), Alimentation Couche-Tard Inc. объявило о приостановке работы своих 38 АЗС в России. После чего восемь заправок, расположенных на территории Ленобласти и Петербурга, выкупило ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад». Оставшиеся перешли в аренду компании «Газпромнефть».