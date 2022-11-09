Казань, , 16:35 — REGNUM Из столицы Татарии к западным границам России отправили служить около 40 призывников. На сборном пункте военкомата РТ 9 ноября прошла первая отправка срочников осеннего призыва.

Призывники Минобороны России

Новобранцы из Татарии направлены на службу в подразделения Военно-Морского флота Вооруженных сил России.

Военный комиссар республики Сергей Погодин, протоирей Владимир и Равиль хазрат Зуферов пожелали землякам хорошей службы.

Погодин подчеркнул, что ни один призывник не попадет в зону проведения СВО. Все они также не будут проходить военную службу на новых территориях России, передает «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на срочную службу в 2022 году будут призваны порядка 3 тыс. человек.

Читайте также: В Пензенской области проводили первую группу призывников