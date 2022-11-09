Москва, 9 ноября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. На дне рождения популярного блогера Лерчек (Валерия Чекалина) состоялся аукцион, в рамках которого кусок торта был продан за 1,7 млн рублей. Видео торжества было опубликовано в Сети, передает корреспондент ИА REGNUM.

Торт

Имя покупателя необычного лота раскрывать не стали, однако сама Лерчек заверила, что все вырученные средства будут направлены на благотворительность. Уточняется, что среди гостей праздника присутствовали Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Artik & Asti, Мот и многие другие артисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лерчек обвинила Эльвиру Янковскую в мошенничестве и подала заявление в полицию. По словам блогера, стилист продавала ей копии брендовых вещей по цене оригинальных.