Херсон, 9 ноября 2022, 16:27 — REGNUM Информация о том, что в Херсонской области погиб заместитель и. о. главы администрации региона Кирилл Стремоусов, подтвердилась. Об этом сообщили в администрации региона.
Кроме того, телеграм-канал WarGonzo сообщил, что гибель Стремоусова подтвердил его личный водитель.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Стремоусов погиб в дорожной аварии 9 ноября под городом Геническом.
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