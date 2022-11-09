Херсон, , 16:27 — REGNUM Информация о том, что в Херсонской области погиб заместитель и. о. главы администрации региона Кирилл Стремоусов, подтвердилась. Об этом сообщили в администрации региона.

Кирилл Стремоусов khogov.ru

Кроме того, телеграм-канал WarGonzo сообщил, что гибель Стремоусова подтвердил его личный водитель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Стремоусов погиб в дорожной аварии 9 ноября под городом Геническом.

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