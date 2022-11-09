Загреб, , 19:10 — REGNUM 33-летний центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен включен в окончательную заявку сборной Хорватии по футболу на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом 9 ноября сообщается на официальном сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

Игрок ФК «Зенит» Деян Ловрен Дарья Драй © ИА REGNUM

Помимо Ловрена, в состав также включены Никола Влашич и Марко Ливайя, выступавшие ранее за российские футбольные клубы (Влашич — за ЦСКА, Ливайя — за «Рубин»).

В текущем сезоне Деян Ловрен принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В первом туре группы F сборная Хорватии под руководством Златко Далича сыграет со сборной Марокко. Встреча пройдет 23 ноября в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт».