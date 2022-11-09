Севастополь, 9 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Невосполнимой утратой назвал гибель заместителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об этом он написал 9 ноября в телеграм-канале.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

«Только что узнал о гибели Кирилла Стремоусова. Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем. Так было и сегодня утром… Это невосполнимая утрата», — написал севастопольский губернатор.

Развожаев выразил соболезнования родным и близким Кирилла Стремоусова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 9 ноября в результате ДТП погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.