Уфа, 9 ноября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Карантин по бешенству животного установлен в одном из сел Башкирии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона.

Pitomcy.net Бешенство

Сообщается, что в селе Чесноковка Уфимского района очагом заражения инфекцией стало личное подсобное хозяйство одного из местных жителей. В его двор зашла лиса и подралась с собакой.

Отмечается, что больное дикое животное получило смертельные травмы. Сотрудники ветеринарной службы района уничтожили его труп, территория была продезинфицирована.

«В целях предупреждения распространения болезни организовано эпизоотологическое обследование, определены границы очагов и угрожаемых зон», — сообщает пресс-служба.

Сейчас ветеринары ведут наблюдение за животными, которые находятся в угрожаемой зоне.

Напомним, что бешенство является вирусным инфекционным заболеванием, которое смертельно опасно как для человека, так и для животных.