Салехард, , 16:24 — REGNUM Столица Ямала Салехард готовится принять 22 — 25 ноября форум «Российский Север». Это ежегодное мероприятие для молодых представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Участницы форума «Российский Север» Пресс-служба губернатора ЯНАО

В 2022 году в работе форума примут участие более 100 молодых ученых, ремесленников, общественных деятелей и лингвистов из 28 регионов России, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

На форуме планируется обсудить молодежное предпринимательство, сохранение и популяризацию языкового наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, этнотуризм и гостеприимство в Арктике и другие темы.

Традиционно состоится конкурс по предоставлению грантов Федерального агентства по делам молодежи на реализацию инициатив. Большинство проектов из представленных 28 — авторства ямальцев. Имена победителей будут известны в ближайшие дни. Максимальная сумма грантовой поддержки составляет 300 тысяч рублей.

Отмечается, что форум «Российский Север» проводится с 2015 года. Салехард принимает его во второй раз.