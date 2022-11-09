Кишинёв, 9 ноября, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Несколько сотен жителей Кишинёва 9 ноября вышли на протестную акцию возле здания правительства Молдавии. Трансляцию ведёт пресс-служба партии «Шор».

presedinte.md Президент Молдавии Майя Санду

Протестующие выступают за отставку правительства и президента Молдавии Майи Санду. Они также против обнародованных главой минюста страны Сергем Литвиненко планов запретить партию «Шор».

Участники протеста принесли плакаты: «Долой узурпаторов», «Не убивайте демократию» и другие. Также акцию принесли плакат, на котором Санду сравнили с Гитлером.

Протестующие скандируют «Долой диктатуру», а также критикуют политику правящей партии «Действие и солидарность».

Напомним, «Шор» проводит протестные акции в Кишинёве почти каждый день с 18 сентября.