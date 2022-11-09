Бухарест, , 16:18 — REGNUM Правительство Румынии обратилось к представителям структур Еврокомиссии с просьбой оказать стране поддержку в преодолении тяжелейшего экономического и социального кризиса. Об этом 9 ноября сообщает «Румынское телевидение».

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам премьер-министра Румынии Николае Чукэ, соответствующие средства будут направлены на программу оказания материальной помощи социально незащищенным слоям румынского общества.

«Эти деньги, взятые из европейских фондов, позволят Бухаресту эффективнее бороться с нищетой», — резюмировал, в частности, он.

8 ноября министр инвестиций и европейских проектов Румынии Марчел Болош назвал приблизительное число граждан Румынии, живущих на грани нищеты.

«Таких людей у нас насчитывается более 1 млн 800 тыс.». — отметил, в частности, он.