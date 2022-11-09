Кабул, 9 ноября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) объявил о запуске программы профессионально-технического обучения для девочек в афганской провинции Герат.

skeeze Ягодный торт

ЮНИСЕФ сообщил в соцсетях, что программа обучения рассчитана на девять месяцев при финансовой поддержке Великобритании.

На этом обучающем курсе девочек учат печь торты и афганские лепёшки.

ЮНИСЕФ ничего не сообщил о числе обучающихся или стоимости этой программы.

В Детском фонде ООН заявили, что программа направлена на создание безопасных условий для обучения девочек и оказания им практической поддержки.