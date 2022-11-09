Кочубеевский район, Ставропольский край, 9 ноября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае разоблачен картельный сговор в сфере поставки инертных материалов госпредприятиям. В участии в преступлении, связанном с ограничением конкуренции, подозревается руководство трех предприятий, работавших в Кочубеевском районе. Они стали фигурантами уголовного дела, сообщили 9 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Деятельность картеля вскрыли при проверке сотрудники регионального управления ФСБ. Как было установлено, обвиняемые договаривались с подконтрольными им организациями и обеспечивали себе победу в тендерах. За три года злоумышленники смогли заработать на подтасовках свыше 125 млн рублей.

«С сентября 2019 года по март 2022 года в результате преступного антиконкурентного сговора (картеля) было заключено десять контрактов и извлечен доход на сумму более 125,5 млн рублей», — говорится в сообщении СК по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье был разоблачен картельный сговор при заключении госконтрактов по поставке оборудования и техники для нужд края. Его участники незаконно заработали более 1 млрд рублей.