Москва, , 16:14 — REGNUM Опубликован дебютный трейлер российской экшн-драмы «На ощупь». Выход видео состоялся на YouTube-канале Central Partnership 9 ноября.

Дмитрий Нагиев в трейлере фильма «На ощупь» Скриншот YouTube

В ролике перед зрителями предстает Дмитрий Нагиев в образе лесного отшельника, который в результате неудачной охоты лишается зрения и вынужден добираться до дома вслепую. Премьера ленты в кинотеатрах намечена на 1 декабря 2022 года.

Напомним, режиссером и автором сценария «На ощупь» выступит дебютант Антон Мусс. Продюсерами фильма станут Сарик и Гевонд Андреасяны.

Читайте ранее в этом сюжете: Нагиев признался, что испытывал отвращение к роли маньяка Чикатило