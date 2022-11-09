Уфа, 9 ноября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. 96 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота имеется в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Коровы

Сообщается, что в этих пунктах продолжаются карантинные мероприятия по оздоровлению животных, при этом в 22 хозяйствах карантинные мероприятия завершены в связи с оздоровлением.

«Особенно опасна недооценка эпизоотической роли животных, инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, в племенных хозяйствах республики, так как они могут являться распространителями вируса лейкоза на дальние расстояния», — приводит пресс-служба слова начальника управления ветеринарии Башкирии Азата Зиганшина.

Чиновник добавил, что для решения проблемы защиты сельскохозяйственных животных от лейкоза крупного рогатого скота необходима совместная работа администраций, хозяйств и ветеринарной службы.