София, , 16:09 — REGNUM Представители МВД Болгарии и Турции договорились о создании совместного подразделения по борьбе с организованной преступностью, нелегальной иммиграцией и контрабандой. Об этом 9 ноября сообщает БНР.

Граница stephenwd4h0

Согласно официальной информации, в ходе переговоров заместителей министра внутренних дел Болгарии Эмила Ганчева и Венцислава Катинова с губернатором турецкой области Эдирне Кюршатом Карбайком стороны подписали предварительное соглашение относительно формирования специальной структуры, в функции которой войдет предотвращение преступлений и правонарушений на болгарско-турецкой границе. Детали договоренности не разглашаются.

Напомним, 7 ноября в районе одного из КПП на границе Болгарии и Турции был застрелен болгарский пограничник.