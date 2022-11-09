София, 9 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Представители МВД Болгарии и Турции договорились о создании совместного подразделения по борьбе с организованной преступностью, нелегальной иммиграцией и контрабандой. Об этом 9 ноября сообщает БНР.

stephenwd4h0 Граница

Согласно официальной информации, в ходе переговоров заместителей министра внутренних дел Болгарии Эмила Ганчева и Венцислава Катинова с губернатором турецкой области Эдирне Кюршатом Карбайком стороны подписали предварительное соглашение относительно формирования специальной структуры, в функции которой войдет предотвращение преступлений и правонарушений на болгарско-турецкой границе. Детали договоренности не разглашаются.

Напомним, 7 ноября в районе одного из КПП на границе Болгарии и Турции был застрелен болгарский пограничник.