Кишинёв, , 16:13 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор призвал жителей Молдавии прийти 13 ноября на протестный митинг в Кишинёве. Обращение было размещено в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Илан Шор Чурбан

«Жду вас в воскресенье, в 14:00, чтобы бороться за хорошую жизнь», — заявил политик.

Он сообщил, что акция запланирована возле здания администрации президента. На митинг приглашаются все, кто недоволен резким ростом цен и тарифов.

«Если вы хотите, чтобы в ваших домах было тепло и хорошо, чтобы горел свет, … если вы хотите, чтобы цены на продукты питания и товары упали на 20% и стали, как раньше, я жду вас всех», — сказал Шор в обращении.

Напомним, «Шор» добивается проведения в Молдавии досрочных парламентских и президентских выборов. Протестные митинги по воскресеньям в Кишинёве проходят с 18 сентября. Начиная с 16 октября правоохранители ни разу не позволили участникам акции подойти к согласованному месту проведения акции. Из-за этого митинги проводят на проезжей части.

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