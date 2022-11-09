Краснодар, 9 ноября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Случаи заболевания лейкозом крупного рогатого скота выявили в трёх районах Краснодарского края. В неблагополучных населённых пунктах установлен карантин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Коровы

На основании приказов департамента ветеринарии Кубани от 7 ноября, на территории населённых пунктов в Новопокровском, Тбилисском и Калининском районах установлен карантин. Ограничительные мероприятия введены в станице Новоивановской, на хуторе Веревкин и в станице Новониколаевской.

Ограничительные меры будут действовать до полной ликвидации очагов заболевания.