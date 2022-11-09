Кабул, , 16:18 — REGNUM За семь месяцев текущего года Афганистан экспортировал товаров на сумму один миллиард 85 миллионов долларов. Об этом сообщили в офисе заместителя премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по экономике.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Офис объявил, что при сохранении нынешней ситуации объём экспорта Афганистана к концу года достигнет двух миллиардов долларов и удвоится по сравнению с прошлым годом. Экспортные товары Афганистана включают свежие и сухофрукты, овощи, лекарственные растения и полезные ископаемые.

Уточняется, что 97% экспорта было поставлено в десять стран региона, включая Иран, Пакистан и Китай.

При правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан столкнулся с экономическим кризисом и повсеместной бедностью. В настоящее время более 90% населения страны живет за чертой бедности, а половина населения сталкивается с голодом.

Экономика Афганистана зависела от иностранной помощи, которая была прекращена после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, и в то же время против Кабула были введены санкции.