Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области единогласно приняли изменения в некоторые областные законы, предоставив налоговые льготы предпринимателям IT-сферы, работающим по упрощенной системе налогообложения (УСН), сообщили 9 ноября в пресс-службе регионального Заксобрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Программист

Так, парламентарии утвердили налоговую ставку в размере 1% для предпринимателей, выбравших объектом налогообложения доходы и являющихся правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, и (или) получившим документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий.

«Данная мера поддержки предусмотрена в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации с учетом поручений, данных в рамках указа президента России», — пояснили в пресс-службе Заксобрания.

Заметим, что в Ленобласти 53 аккредитованные компании и, как уточнила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай, 23 из них уже пользуются максимальной льготой. Кроме того, по данным УФНС России по Ленинградской области, из 53 организаций в сфере IT 13 применяют упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы» и 28 с объектом налогообложения «доходы минус расходы». Выпадающие доходы бюджета составят 8-10 млн рублей.

«Еще одно изменение — продление до 2025 года «налоговых каникул» для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения в производственной, социальной и (или) научной сферах», — уточнили в пресс-службе ЗакСа, указав, что законопроект принят сразу в первом и третьем чтениях единогласно. Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.