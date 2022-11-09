Москва, , 16:04 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит продлить до конца 2023 года права выкупа отечественными торговыми сетями у сворачивающих свой бизнес в России компаний торговых площадей, оборудования и логистической инфраструктуры, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Предусматривается продление до 31 декабря 2023 года. Сейчас этих норма действует до конца текущего года возможности российским торговым сетям приобретать доли хозяйствующих субъектов, которые подконтрольны иностранным лицам, прекратившим или заявившим о прекращении деятельности в России, но при условии превышения покупателем уже на момент изъявления такого желания 25% общего объёма товарооборота на определённой территории как предусмотрено действующим законодательством», — пояснил на пленарном заседании замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Он отметил, что сейчас в большинстве крупных регионов России важное место в розничной торговле продовольственными товарами занимают крупные и средние торговые сети, в том числе, подконтрольные иностранным юрлицам.

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