Госдума продлевает срок выкупа торговых площадей у уходящих из РФ компаний
Москва, 9 ноября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который позволит продлить до конца 2023 года права выкупа отечественными торговыми сетями у сворачивающих свой бизнес в России компаний торговых площадей, оборудования и логистической инфраструктуры, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.
«Предусматривается продление до 31 декабря 2023 года. Сейчас этих норма действует до конца текущего года возможности российским торговым сетям приобретать доли хозяйствующих субъектов, которые подконтрольны иностранным лицам, прекратившим или заявившим о прекращении деятельности в России, но при условии превышения покупателем уже на момент изъявления такого желания 25% общего объёма товарооборота на определённой территории как предусмотрено действующим законодательством», — пояснил на пленарном заседании замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Он отметил, что сейчас в большинстве крупных регионов России важное место в розничной торговле продовольственными товарами занимают крупные и средние торговые сети, в том числе, подконтрольные иностранным юрлицам.