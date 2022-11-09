Мюнхен, Германия, , 16:05 — REGNUM Нападающий сборной Сенегала Садио Мане не сыграет на чемпионате мира (ЧМ) по футболу — 2022 из-за травмы. Об этом 9 ноября сообщает L’Equipe.

Садио Мане Екатерина Лаут

Отмечается, что 30-летний Мане получил повреждение сухожилия в матче чемпионата Германии «Бавария» — «Вердер» (6:1).

Мане выступает за «Баварию» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 20 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

В составе сборной Сенегала Мане играл на чемпионате мира — 2018 в России. Всего на его счету 89 матчей за команду за всё время, в которых он забил 33 мяча.

Чемпионат мира по футболу — 2022 пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.