Исламабад, 9 ноября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Сотрудники афганского консульства в Карачи пытаются освободить афганских граждан, находящихся в заключении в Пакистане.

Luis Argerich Тюрьма

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», после задержания ряда афганских граждан пакистанской полицией один человек скончался в тюрьме Карачи, и его тело до сих пор не переправлено в Афганистан.

Согласно источникам агентства, за последние сорок дней пакистанская полиция арестовала более 1250 афганских иммигрантов, в том числе несколько детей и женщин, которые сейчас находятся в тюрьмах страны.

Сардар Ахмед Шекеб, посол правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пакистане, говорит, что прилагаются усилия по освобождению этих людей.

«Подобные проблемы действительно имеют место в Пакистане, особенно в Синде и Карачи, и они обострились. Среди них есть и афганцы, у которых есть иммиграционные карты. Они давно живут здесь и занимаются бизнесом. Мы получили от них жалобы и пытаемся довести этот вопрос до пакистанских властей на высоком уровне», — указал он.

В связи с этим адвокат афганских иммигрантов в Пакистане заявил, что полиция арестовала более 400 афганских граждан, имеющих документы. Некоторые борцы за права мигрантов и ряд журналистов говорят, что пакистанская полиция в Карачи и Синде усиленно ведёт розыск афганских граждан.

Статистика Верховного комиссара ООН по делам беженцев показывает, что в настоящее время в Пакистане зарегистрировано 1,3 миллиона афганских беженцев.