Луганск, , 15:58 — REGNUM В связи с вхождением Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России посол ЛНР в Москве Родион Мирошник освобождён от занимаемой должности. Об этом 9 ноября сообщает в своём телеграм-канале пресс-служба МИД республики, продолжающего работу во время переходного периода.

Родион Мирошник Council.gov.ru

«Чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник освобожден от занимаемой должности указом главы Луганской Народной Республики <…> в связи с принятием Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что упреждающим огнём российских военных были пресечены попытки наступления двух ротных групп боевиков Киева в ЛНР.