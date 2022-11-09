Кишинёв, , 16:00 — REGNUM Неизвестные хакеры 9 ноября взломали телеграм-канал президента Молдавии Маий Санду. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Майя Санду President.gov.ua

«Администрация президента сообщает о взломе официального телеграм-канала президента Республики Молдова Майи Санду», — говорится в сообщении.

В нём также говорится, что последние посты в этом канале являются подлинными. В настоящее время там удалены сообщения до 3 октября.

Стоит отметить, что 9 ноября также, вероятно, взломали телеграм-канал вице-премьера Молдавии, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну. Там разметили сообщение, в котором обвинили в коррупции главу минюста страны Сергея Литвиненко и разметили ссылку на сайт, где якобы выложена его личная переписка через телеграм.

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