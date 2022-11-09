Горно-Алтайск, , 16:00 — REGNUM В Республике Алтай дорожные службы работают в усиленном режиме, очищая трассы от выпавшего снега. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления автодорог «Алтай», движение по Чуйскому тракту обеспечивают более 40 единиц техники.

Снег на дороге УГИБДД по Красноярскому краю

В течение суток 8 ноября дорожники израсходовали 483 тонны противогололедных материалов. С утра 9 ноября на трассу вышли 18 комбинированных дорожных машин, 13 тракторов со щетками и три погрузчика и другая техника.

«Наиболее сложная обстановка в первой половине дня складывалась на подъезде к озеру Телецкому, здесь израсходовано 192 тонны песко-соляной смеси, патрульную снегоочистку вели девять дорожных машин», — отметили в управлении.

Кроме того, на Семинском перевале, где могут возникнуть сложности из-за затяжного подъёма, дежурят четыре единицы техники.

Добавим, что всего к зимнему периоду дорожники подготовили 13 пескобаз, 14 тёплых стоянок и 16 помещений для обогрева рабочих. Запас противогололедных материалов составляет 2,8 тыс. кубометров песка и 16,8 тыс. тонн песко-соляной смеси.