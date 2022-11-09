* талибы — запрещённая в России организация

Балх, Афганистан, 9 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Заместитель посла Ирана Хасан Мортазави заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли завоевать независимость Афганистана после 40 лет оккупации и обеспечить безопасность его граждан. Аудиофайл с записью его слов есть в распоряжении Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Мортазави также заявил в Балхе, что Тегеран не поддерживает группы, которые хотят «создать нестабильность» в Афганистане.

Дипломат, который был одним из командиров сил специальных операций «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, побывал в провинциях Балх, Саипуль и Джаузджан на севере Афганистана. Он выступил на пресс-конференции, большая часть которой, по данным источников Afghanistan International, не была опубликована СМИ по просьбе посольства Ирана.

Аудиофайл этой пресс-конференции теперь получен Afghanistan International. На этой записи заместитель посла Ирана подтверждает, что Исламская Республика поддерживает отношения с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с прошлых лет.

Он говорит, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был единственной группировкой, противостоявшей «оккупации Афганистана иностранными силами», и в этом отношении Исламская Республика была на стороне талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он добавил, что «братья» сейчас пришли к власти, их надо поддержать и дать шанс.

Мортазави подчёркивает, что Исламская Республика Иран выступает против вооружённого противостояния талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и никому не позволит действовать против «безопасности Афганистана» со своей территории.

«После 40 лет оккупации двумя сверхдержавами Афганистан сегодня сам определят свою судьбу», — отметил дипломат, и добавил, что, несмотря на проблемы, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят действовать независимо и для своего народа.

Бывший командир сил «Кудс», ставший теперь дипломатом, сказал, что США стремятся «дестабилизировать и уничтожить» Афганистан. Одной из главных целей Америки в Афганистане он назвал развязывание гражданской и религиозной войны. Заместитель главы дипмиссии заявил, что народ Афганистана должен быть осторожен, чтобы снова не попасть в это «болото».

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.