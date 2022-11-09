Оренбург, , 15:59 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» продлил контракт с нападающим Владимиром Сычевым. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что новое соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до 31 декабря 2024 года. Предыдущий контракт был рассчитан до конца сезона 2022/23.

Сычевой выступает за «Оренбург» с 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 16 матчах за команду во всех турнирах.

Сычевой получил вызов в сборную России на ноябрьский сбор, в рамках которого команда сыграет с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).