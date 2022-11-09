Уфа, 9 ноября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. 23 проекта по созданию молочных ферм и переработку молока на общую сумму 26 млрд рублей реализуются в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов в ходе четвертого агропромышленного форума «Молоко России» в Казани.

Udmurt.ru Молочная ферма в Удмуртии

Министр добавил, что в ходе реализации этих проектов планируется создать 1327 рабочих мест. Это проекты высокой степени готовности, на их реализацию уже направлено 14,1 млрд рублей и создано 818 рабочих мест, пояснил Фазрахманов.

«Комплекс мер поддержки, работающий в республике, позволил нам повысить инвестиционную привлекательность молочной отрасли. Мы не разделяем инвесторов на местных и из других регионов. Одинаково внимательно создаем комфортную среду для всех», — отметил он.

Чиновник напомнил, что предприятия, которые реализуют в Башкирии свои инвестиционные проекты, освобождаются от уплаты налога на имущество, получают льготу по налогу на прибыль. Также действуют дополнительные преференции, в частности земельные участки под проекты предоставляются в аренду без проведения торгов, возмещаются затраты на строительство инфраструктуры.