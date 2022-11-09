Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM В Ленинградской области с 1 января 2023 года стоимость трудовых патентов для мигрантов увеличится до 4,4 тыс. рублей, такое предложение сразу в трех чтениях 9 ноября поддержали депутаты регионального Законодательного собрания.

Рабочие мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом размер ежемесячного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патенту в Ленинградской области, увеличится на 200 рублей.

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость трудового патента синхронизируется ежегодно, начиная с 2015 года. За это время она выросла с 3 тыс. рублей до 4,2 тыс. рублей в 2022 году», — напомнили в областном парламенте.

По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, количество таких патентов, оформленных иностранным гражданам, прибывшим в Россию в безвизовом порядке, в 2021 году составило 78 148 единиц (в 2020 году было выдано 42 350 патентов, а в 2019 году, до ковидных ограничений, было оформлено 62 392 патента).

Напомним, в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане, прибывающие в Россию на работу, обязаны оформлять патенты и ежемесячно оплачивать фиксированный платеж по НДФЛ, конечную сумму которого каждый регион определяет самостоятельно через коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. В 2023 году региональный коэффициент составит 1,615 272.