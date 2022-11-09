Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Ленинградской области с 1 января 2023 года стоимость трудовых патентов для мигрантов увеличится до 4,4 тыс. рублей, такое предложение сразу в трех чтениях 9 ноября поддержали депутаты регионального Законодательного собрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочие мигранты

Таким образом размер ежемесячного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патенту в Ленинградской области, увеличится на 200 рублей.

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость трудового патента синхронизируется ежегодно, начиная с 2015 года. За это время она выросла с 3 тыс. рублей до 4,2 тыс. рублей в 2022 году», — напомнили в областном парламенте.

По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, количество таких патентов, оформленных иностранным гражданам, прибывшим в Россию в безвизовом порядке, в 2021 году составило 78 148 единиц (в 2020 году было выдано 42 350 патентов, а в 2019 году, до ковидных ограничений, было оформлено 62 392 патента).

Напомним, в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане, прибывающие в Россию на работу, обязаны оформлять патенты и ежемесячно оплачивать фиксированный платеж по НДФЛ, конечную сумму которого каждый регион определяет самостоятельно через коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. В 2023 году региональный коэффициент составит 1,615 272.