Казань, , 15:55 — REGNUM В Татарии дорожники закончили реконструкцию участка автомобильной дороги М-7 «Волга» на 735–753 км. Глава республики Рустам Минниханов 9 ноября на открытии отремонтированной дороги поблагодарил строителей за работу.

Открытие отремонтированного участка трассы М-7 в Татарии Tatarstan.ru

Реконструкция дороги началась в 2019 году. На участке увеличили количество полос движения с двух до четырех, уложили три слоя асфальтобетона общей толщиной 20 см. В ходе работ были построены шесть новых путепроводов (на пересечении с железной дорогой и двумя автомобильными дорогами. Также возведены 14 съездов и четыре отнесенных левых поворота.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев заявил, что обновленный участок трассы М-7 очень важен для страны и республики. «Это трасса-трудяга, и ее ввод уже оживил жизнь на этой территории», — добавил он.

ИА REGNUM ранее передавало, в 2022 году в Татарии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» восстанавливают 27 мостовых сооружений.

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