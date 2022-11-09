Анадырь, , 15:54 — REGNUM В Анадырском районе Чукотке начали поэтапную реконструкцию морского порта «Беринговский». Ожидается, что это позволит увеличить грузооборот по углю до 2 млн тонн в год, а порт сможет принимать до 85 судов. Об этом сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

Морской порт Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что реконструкцию порта проведут в два этапа. Сначала будут образованы акватории ковша и причала № 1, построен подходный канал.

На втором этапе обустроят внутриплощадочные инженерные сети, решат вопросы транспортной безопасности и займутся навигационным обеспечением, реконструируют оградительный мол и причалы № 3, 4, 5. Также планируется строительство очистных сооружений ливневых стоков, временных твёрдых покрытий и цементобетонного покрытия, обеспечивающих сбор ливневых стоков в местах движения и стоянки транспортных средств.

Отмечается, что порт «Беринговский» расположен в бухте Угольная Анадырского района и используется для перевалки больших объёмов угля, добываемого на месторождении Фандюшкинское поле. По словам представителя крымского филиала Главгосэкспертизы Валерия Овчинникова, данный рейдовый порт открыт с июля по октябрь и доступен для захода судов с любой осадкой:

«Причём в начале летней навигации задействуют ледоколы. В настоящее время планируется дальнейшее развитие морского порта «Беринговский» для обеспечения его планируемого грузооборота».

По расчётам, после реконструкции грузооборот по углю «Беринговского» составит 2 млн тонн в год, а порт сможет принимать до 85 судов в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году грузооборот морских портов России достиг 835 млн тонн.

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