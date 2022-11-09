Джакарта, , 16:11 — REGNUM Солдат Военно-воздушных сил Индонезии упал с высоты 1600 футов (487 метров) после того, как его парашют не раскрылся, сообщает CNN Indonesia.

Прыжок с парашютом Mil.ru

Отмечается, что инцидент произошел в городе Бандунг (Западная Ява) во время учений. Солдат получил перелом и был доставлен в больницу.

Напомним, военные в Индонезии начали двухдневные учения по обеспечению безопасности острова Бали за неделю до саммита G20. В учениях задействовали 408 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии заявили, что с начала 2022 года на страну обрушилось около 3207 стихийных бедствий.

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