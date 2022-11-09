София, , 15:52 — REGNUM Внучка известной болгарской актрисы Виолеты Доневой была задержана полицией Софии по подозрению в убийстве своей бабушки. Об этом 9 ноября сообщает софийская газета «24часа».

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По предварительным данным, 16-летняя девушка страдает тяжелым психическим заболеванием. В настоящее время она помещена в камеру предварительного заключения. Софийска прокуратура потребовала для нее бессрочного ареста.

Ведется следствие.

Напомним, тело В. Доневой с признаками насильственной смерти было обнаружено 27 октября в квартире одного из элитных районов болгарской столицы. Согласно одной из версий, 79-летняя актриса могла покончить собой.

Российскому зрителю Донева была известна по главным ролям в фильмах «Возвращение из Рима» (1972), «Российским консул» (1981) и «Никколо Паганини» (1982).