Москва, , 15:55 — REGNUM Действительно, вероятность того, что ужесточение монетарной политики ведущими мировыми центробанками во главе с ФРС США для борьбы с ростом инфляции вызовет рецессию в мировой экономике, весьма велика. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

Экономический кризис Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«И в этом контексте тот факт, что на фоне западных санкций Россия существенно сократила свою зависимость от рынков Европы и США, может оказаться определенным преимуществом.

По сути, мы уже сейчас адаптируемся к будущему сокращению спроса в развитых странах, находя альтернативные каналы экспорта и возможности для замещения западных поставок.

Ставка на рост внутреннего потребления и на большую локализацию производств может способствовать смягчению влияния мировой рецессии на российскую экономику.

Однако даже ЦБ не рассматривает рисковый сценарий в качестве базового. То есть, скорее всего, кризис будет носить более сглаженный и растянутый во времени характер, что должно позволить отечественному бизнесу адаптироваться к изменениям», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация в мировой экономике сместилась в сторону более «жесткого» варианта развития событий.

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