Бердянск, Запорожская область, 9 ноября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Бердянске задержали двух боевиков киевского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые вели подготовку теракта на подстанции города и покушение на его руководство. Об этом 9 ноября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Задержали двух боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), один из них еще числился в «Правом секторе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У них было задание подорвать электроподстанцию и совершить покушение на руководство Бердянска. Сейчас боевики дают признательные показания, по которым силовики узнают много интересного», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов уточнил, что у задержанных боевиков были найдены взрывчатка, гранаты и огнестрельное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военными Вооруженных сил (ВС) РФ был уничтожен склад боеприпасов киевских нацистов в районе Днепропетровска, на котором в том числе хранились снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».