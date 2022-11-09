Исламабад, , 15:56 — REGNUM Пакистанский офицер, работавший на пограничном пункте в Торхаме, был отстранён от должности 8 ноября за «домогательства» к афганской женщине. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Пакистанские военные Guilhem Vellut

Она записала видео, в котором пожаловалась на обвиняемого по имени Камран Наваз и сказала, что этот офицер много раз прикасался к её телу во время обыска.

Пакистанская газета Dun написала, что на видео женщина, рыдая, рассказала о домогательствах, которым она подвергалась.

Ранее ряд правозащитников также обвинили пакистанских пограничников в «отвратительном» поведении по отношению к афганским женщинам и в причастности к «торговле людьми».