Владимир, 9 ноября 2022, 15:50 — REGNUM Несколько человек, мобилизованных из Владимирской области, получили ранения, один погиб в зоне боевых действий СВО. Об это 9 ноября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Авдеев.
Глава региона связался с представителем области в частях мобилизованных, отправившихся на фронт. Подтверждается информация о попытке прорыва ВСУ российской линии обороны с 3 ноября.
Александр Авдеев также обратился к родным и близким участников спецоперации с напоминанием, что «распространение недостоверной и однобоко представленной информации подвергает угрозе наши части, находящиеся на передовой».
Как сообщало ИА REGNUM, из Владимирской области в зону спецоперации в октябре 2022 года отправились два эшелона с мобилизованными.